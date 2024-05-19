«Новый резерв». Немецкий офицер рассказал, когда ВСУ получат подкрепления

«Нужно решить проблему с нехваткой кадров. И тут украинцы <…> слишком долго медлили, прежде чем принять этот новый закон о воинской службе. <…> Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их», — отметил офицер.
По мнению Рихтера, ВСУ нуждаются в подкреплениях именно сейчас из-за наступления России на фронте от Харькова до Авдеевки.
«Сила Украины на фронте — это как раз то, что на самом деле вызывает тревогу. Она существенно снизилась», — подчеркнул отставной военный.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.