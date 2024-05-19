NYT описала последствия встречи Си Цзиньпина с Путиным для Запада

«Главная цель Путина и Си — дать отпор тому, что они считают своим экзистенциальным врагом, а именно Соединенным Штатам и международному порядку, возглавляемому США», — считает эксперт по внешней политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска. По ее мнению, существующая напряженность в отношениях с Западом «не приведет к каким-либо качественным изменениям» в подходе Пекина к отношениям с Москвой и конфликту на Украине.