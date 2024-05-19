NYT описала последствия встречи Си Цзиньпина с Путиным для Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин использовал встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать Западу непоколебимость поддержки Москвы, пишет газета The New York Times.
Западные лидеры, искавшие признаки каких-либо разногласий между Си и Путиным, особенно по Украине, не нашли их, отмечает издание.
«Главная цель Путина и Си — дать отпор тому, что они считают своим экзистенциальным врагом, а именно Соединенным Штатам и международному порядку, возглавляемому США», — считает эксперт по внешней политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска. По ее мнению, существующая напряженность в отношениях с Западом «не приведет к каким-либо качественным изменениям» в подходе Пекина к отношениям с Москвой и конфликту на Украине.
По словам аналитиков, китайский лидер уже расценил потенциальные санкции как приемлемую цену за стратегическое партнерство с Россией на фоне усиления геополитической конкуренции с Соединенными Штатами. Для Си Путин — «незаменимый друг, помогающий изменить мировой порядок в пользу Китая», указывает газета.
Угроза введения европейских пошлин на китайские электромобили, что вызывает обеспокоенность Пекина, ослабла после того, как канцлер Германии Олаф Шольц и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон предостерегли от следования примеру США, которые решили в четыре раза повысить пошлины на электрокары из Китая — с 25% до 100%.
«Идея экономического возмездия против Китая очень пугает многих европейских политиков», — отмечает Бачульска.
Путин посетил Китай
«И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать <…> химия упрочилась в конце концов», — рассказал он. По словам Путина, китайский руководитель угощал его в том числе уткой по-пекински.
По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили тему Украины. В совместном заявлении по итогам переговоров они призвали отказаться от любых шагов, способствующих затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта, и предотвратить его переход в неконтролируемую фазу.
До встречи с Путиным китайский лидер посетил Францию, Венгрию и Сербию. По итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном Си призвал к всеобщему «олимпийскому перемирию», которое предлагал Макрон. Путин на переговорах с Си назвал принципы олимпизма, включая олимпийское перемирие, правильными и конструктивными, но отметил, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии.