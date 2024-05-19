Гросси: МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

«Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно… Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет», — рассказал Гросси, отвечая на вопрос о том, действительно ли МАГАТЭ раскроет информацию о виновнике атак (цитата по «РИА Новости»).