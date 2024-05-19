Гросси: МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

Он отметил, что определить источник атак на атомную электростанцию крайне сложно, поскольку они совершаются с помощью дронов, которые могут быть запущены с любой стороны.
«Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно… Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет», — рассказал Гросси, отвечая на вопрос о том, действительно ли МАГАТЭ раскроет информацию о виновнике атак (цитата по «РИА Новости»).
Он также уточнил, что международное агентство по атомной энергии не станет скрывать какие-либо детали обстрелов станции.
В апреле территория ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам. 18 апреля руководство Запорожской АЭС сообщило, что украинские военные второй раз за месяц нанесли удар по единственному в мире учебно-тренировочному центру станции. МАГАТЭ называло ситуацию на АЭС непредсказуемой. Накануне Рафаэль Гросси заявил, что в мае посетит Россию, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.