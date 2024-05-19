WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий

В ноябре прошлого года Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время. Такое решение было принято, как сообщалось, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Зеленский также неоднократно подчеркивал «несвоевременность» выборов. В конце апреля Верховный суд страны открыл производство по иску против рады из-за того, что парламент не назначил выборы.
«Поскольку Зеленский останется на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал для подрыва демократии — захвата контроля над СМИ, оттеснения критиков и соперников на второй план и поднятия Ермака, своего неизбранного друга, над профессиональными государственными служащими и дипломатами», — говорится в материале американской газеты.
Журналисты издания пообщались более чем с дюжиной украинских и иностранных чиновников, которые единогласно указали на «необычайно широкие» полномочия Ермака в сфере управления и внешних коммуникаций страны. Так, бывший кинопродюсер «отстранил» МИД страны, вмешивается в военные решения и выступает посредником в ключевых сделках вместо Зеленского. Кроме того, по некоторым данным, Ермак контролирует, каким чиновникам можно выезжать за рубеж. В офисе Зеленского комментировать это отказались, уточнили в газете.
Один из украинских чиновников поделился, что доверие к президенту падает, потому что действия Ермака постоянно отражаются на нем. Например, он руководил чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.
«В каком-то смысле он де-факто премьер-министр, министр иностранных дел и руководитель аппарата. Я знаю, как все жалуются на Ермака. я думаю, что он чертовски эффективен в своей работе», — поделился Майкл Макфол, бывший посол США в Москве.
Ранее, 14 мая, в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы обсудить как стратегию Украины в ведении конфликта, так и оказываемую Вашингтоном помощь стране. Во время выступления он заявил, что выборы пройдут в «подходящих для украинцев условиях».
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти слова, сказав, что подобные заявление — глумление над украинской государственностью.
1 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не стоит забегать вперед в ситуации со скорым истечением президентского срока украинского лидера. Он отметил, что это произойдет 20 мая. Таким образом, на следующий день президент станет нелегитимным.
Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.