WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий

Журналисты издания пообщались более чем с дюжиной украинских и иностранных чиновников, которые единогласно указали на «необычайно широкие» полномочия Ермака в сфере управления и внешних коммуникаций страны. Так, бывший кинопродюсер «отстранил» МИД страны, вмешивается в военные решения и выступает посредником в ключевых сделках вместо Зеленского. Кроме того, по некоторым данным, Ермак контролирует, каким чиновникам можно выезжать за рубеж. В офисе Зеленского комментировать это отказались, уточнили в газете.