«Пришли в ярость»: в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад

В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка «Север» в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.