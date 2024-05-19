Остин
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришли в ярость»: в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Продвижение российской армии вперед в зоне спецоперации вызвало гнев в западных политических кругах и прессе, написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х.

Источник: © РИА Новости

«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — отметил он.

Куртен также подчеркнул, что сейчас российским военным удается быстро наступать по всей линии фронта.

В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка «Север» в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.