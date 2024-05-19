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Путин поручил приступить к оценке ущерба от паводка на севере Омской области

Комиссия приступит к работе после схода воды.

Источник: МЧС РФ

Президент Владимир Путин поручил оперативно приступить к оценке ущерба от паводка, который обрушился на северные районы Омской области.

По словам Виталия Хоценко, комиссия приступит к оценке ущерб после того, как сойдет вода в северных районах. На данный момент уровень воды Иртыше перестал расти и остается на отметке в 946 см, а в Ишиме продолжает снижаться и уже достиг 1546 см.

— Президент России Владимир Владимирович Путин поручил без задержек начать оценку ущерба пострадавших от весеннего паводка жителей Омской области. Комиссия приступит к этой работе сразу как только сойдет вода.

отметил Виталий Хоценко
Губернатор

По последней информации МЧС, в Омской области из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим оказались подтоплены 605 жилых домов и 1037 приусадебных участок, а также 7 участков автомобильных дорог. С начала паводка из зоны затопления были эвакуированы 2041 человек, в том числе 704 ребенка. Самая сложная ситуации наблюдается в Усть-Ишимском районе. Накануне там вода отрезала от «большой земли» еще один населенный пункт.

Напомним, с 17 мая в Омской области продолжает действовать режим ЧС федерального уровня из-за паводка в северных районах.

Путин Владимир