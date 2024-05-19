Путин поручил приступить к оценке ущерба от паводка на севере Омской области

По последней информации МЧС, в Омской области из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим оказались подтоплены 605 жилых домов и 1037 приусадебных участок, а также 7 участков автомобильных дорог. С начала паводка из зоны затопления были эвакуированы 2041 человек, в том числе 704 ребенка. Самая сложная ситуации наблюдается в Усть-Ишимском районе. Накануне там вода отрезала от «большой земли» еще один населенный пункт.