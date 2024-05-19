«Это легально»: в Германии выступили с безумным планом против России

«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — утверждает он.
Ланге предложил уничтожать российские ракеты и беспилотники с территории Польши, Словакии и Румынии. Эта инициатива якобы позволит ВСУ переместить свои системы ПВО с западной части Украины ближе к зоне соприкосновения для защиты прифронтовых территорий, например, Харькова, заключил он.
На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.