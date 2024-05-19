«Это легально»: в Германии выступили с безумным планом против России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau.