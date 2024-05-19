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«Это легально»: в Германии выступили с безумным планом против России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанесение ударов по российским ракетам над Украиной с целью их уничтожения с территории Североатлантического альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau.

Источник: Reuters

«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — утверждает он.

Ланге предложил уничтожать российские ракеты и беспилотники с территории Польши, Словакии и Румынии. Эта инициатива якобы позволит ВСУ переместить свои системы ПВО с западной части Украины ближе к зоне соприкосновения для защиты прифронтовых территорий, например, Харькова, заключил он.

На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.