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Беспрозванных назначил себя главой правительства Калининградской области

Руководить правительством он будет до вступления в должность избранного главы региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о руководстве правительством. Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу 15 мая.

«До вступления в должность лица, избранного губернатором Калининградской области, непосредственно возглавляю правительство Калининградской области», — говорится в указе за подписью врио главы региона.

Ранее Центризбирком сообщил, что выборы главы Калининградской области пройдут уже в этой осенью. Единый день голосования состоится 8 сентября.