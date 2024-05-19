Шэппс считает, что ФРГ не хочет передавать Taurus Киеву во избежание ударов по Крыму

«Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение [ракет для ударов] по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. Поэтому мы дали такие разрешения», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Британский министр рекомендовал ФРГ снять ограничения на удары по Крыму.
Он отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине применять западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.
По слова главы Минобороны, конфликт на Украине является для Запада «экзистенциальной битвой» за «мировой порядок» и «саму демократию». Он посетовал на то, что задержка с выделением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе США способствовала успехам ВС РФ в Харьковской области. Шэппс считает, что «Украина в конечном счете сможет отразить атаку», однако ее ждут «сложные недели».