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Шэппс считает, что ФРГ не хочет передавать Taurus Киеву во избежание ударов по Крыму

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Германия не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что их применят для нанесения ударов по Крыму. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, призвав Берлин пересмотреть данную политику.

Источник: AP 2023

«Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение [ракет для ударов] по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. Поэтому мы дали такие разрешения», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Британский министр рекомендовал ФРГ снять ограничения на удары по Крыму.

«Я бы хотел, чтобы все наши партнеры, включая Германию, у которой есть возможности поставить дальнобойное оружие, но которая не позволяет применять его в Крыму, который является частью Украины, [передали ракеты Киеву]», — отметил Шэппс.

Он отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине применять западные дальнобойные ракеты для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.

По слова главы Минобороны, конфликт на Украине является для Запада «экзистенциальной битвой» за «мировой порядок» и «саму демократию». Он посетовал на то, что задержка с выделением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе США способствовала успехам ВС РФ в Харьковской области. Шэппс считает, что «Украина в конечном счете сможет отразить атаку», однако ее ждут «сложные недели».