Шэппс считает, что ФРГ не хочет передавать Taurus Киеву во избежание ударов по Крыму

«Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение [ракет для ударов] по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. Поэтому мы дали такие разрешения», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.