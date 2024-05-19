Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде

Летом прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что власти Японии заискивают перед США и не вспоминают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он также посетовал на лицемерие со стороны Японии, которая боится вспоминать о том, что ядерные бомбы на два мирных города скинули именно США.