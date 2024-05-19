Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде

«Правительство США объявило, что провело подкритическое ядерное испытание в Неваде. Города Хиросима и Нагасаки, пострадавшие от атомных бомбардировок, направили письмо протеста президенту [США Джо] Байдену, в котором говорилось, что это абсолютно неприемлемо», — указано в материале.
Как уточняется, администрация по ядерной безопасности министерства энергетики США сообщила, что в ночь на 14 мая подкритическое ядерное испытание было проведено на подземном объекте в Неваде и прошло успешно. После этого мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, мэр города Нагасаки Сиро Судзуки и другие чиновники 18 мая направили письмо протеста Байдену и послу США в Японии Раму Эмануэлю по поводу этого испытания, отмечает «Газета.Ru».
«Это противоречит желаниям многих людей, в том числе переживших атомную бомбардировку, которые призывали к отмене ядерного оружия, и от имени Хиросимы, города, где произошла атомная бомбардировка, я решительно протестую. Мы также просим остановить все будущие ядерные испытания», — передает телекомпания текст письма.
Летом прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что власти Японии заискивают перед США и не вспоминают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он также посетовал на лицемерие со стороны Японии, которая боится вспоминать о том, что ядерные бомбы на два мирных города скинули именно США.
Тогда же заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в преддверии Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия заявил, что власти Японии пытаются вычеркнуть американское авторство трагедии Хиросимы и Нагасаки для укрепления отношений с Вашингтоном. Он добавил, что в посольстве видят неискренность подходов Токио и в отношении тематики ядерного оружия.
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. Это единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия. Атака унесла жизнь более 200 тыс. человек. Многие из них погибли в первые секунды, а часть скончалась в последующие несколько месяцев от лучевой болезни. Список жертв продолжает пополняться. Данные ежегодно обновляются 9 августа, в годовщину трагедии.