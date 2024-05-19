Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — сказал он.
Вице-премьер отметил, что сейчас позитивный прогноз стал «на шаг ближе». Калиняк также добавил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы.
«Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», — подчеркнул Калиняк.
на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.
По информации СМИ, Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, мужчина более 30 лет хранил на законных основаниях. Злоумышленника арестовали.
Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.