Лавров заявил, что Украине пора признать реалии на земле

«Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — отметил глава дипведомства в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.