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Лавров заявил, что Украине пора признать реалии на земле

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Киевскому режиму пора признать реалии на земле, а Западу перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — отметил глава дипведомства в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Лавров также посоветовал Западу расслабиться. «Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины», — добавил он.

Беседа с главой МИД РФ состоялась на полях государственного визита российского лидера Владимира Путина 16—17 мая в Китай. Программа поездки проходила в двух городах — в Пекине и Харбине.

Лавров Сергей
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