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Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов на вопросы на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов на вопросы на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине. Нейросеть YandexGPT внедрена в голосового помощника «Алиса», который используется в различных продуктах «Яндекса», включая «умные» колоники.

«Яндекс» теперь российская компания? Совсем нет", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, этот ИИ — «страшный трус».Так, нейросеть не ответила прямо на вопрос о том, когда в США приняли закон об изъятии российских активов, а на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сначала дала ответ, но потом заявила, что «еще учится».

«Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?» — написал Медведев в телеграм-канале.

Также система не ответила на вопрос о расположении памятников Степану Бандере на Украине, рассказал он. Медведев задался вопросом, боятся ли разработчики того, что «мир узнает» о существовании таких памятников и поймет, что на Украине — «нацистский политический режим».

Степан Бандера — лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине, член «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена).

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к “Яндексу” и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы “Яндекса” очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)… иноагентами», — заключил Медведев.

Нидерландская компания Yandex N.V., которая была головной компанией для группы «Яндекс», закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России 17 мая. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс». Yandex N.V. продала около 68% акций этой компании, еще 3,7% принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс. Технологии». Они будут использоваться для будущей мотивационной программы сотрудников.

Как объявила Yandex N.V. 5 февраля, она договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости, согласно требованию комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Покупателем стал ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. «Яндекс» ожидает полностью закрыть сделку в июле этого года.

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Медведев Дмитрий
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