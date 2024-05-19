Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов на вопросы на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине. Нейросеть YandexGPT внедрена в голосового помощника «Алиса», который используется в различных продуктах « Яндекса », включая «умные» колоники.

По его мнению, этот ИИ — «страшный трус».Так, нейросеть не ответила прямо на вопрос о том, когда в США приняли закон об изъятии российских активов, а на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сначала дала ответ, но потом заявила, что «еще учится».