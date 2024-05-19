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В ДР Конго предотвратили госпереворот

Вооруженные силы (ВС) Демократической республики Конго (ДРК) смогли предотвратить попытку государственного переворота в стране. Об этом в соцсети X сообщает издание Actualite со ссылкой на представителя ВС страны Сильвена Экенге.

Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», — заявил представитель армии.

Экенге добавил, что попытка госпереворота связана с иностранным вмешательством. По его словам, в настоящее время положение в стране находится под контролем.

15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота.