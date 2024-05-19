Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС

«Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку. В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ, которые по указанию террористического режима Зеленского обстреливают атомную станцию», — сказал Рогов РИА Новости.
Ранее в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если агентство сможет независимо подтвердить эту информацию.
По его словам, обстрелы и запуск ударных беспилотников ведутся ВСУ с подконтрольной им территории на правом берегу Днепропетровской области — городов Никополь и Марганец и их пригородов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.