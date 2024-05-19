Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности

«В ходе переговоров было решено реализовать сотрудничество в несколько этапов. Первоначально российская компания планирует закупать в Узбекистане специальную и рабочую обувь. После того, как образцы пройдут испытания в лабораториях компании, начнется процесс закупок. Следующий шаг — создание совместного производственного предприятия,» — говорится в сообщении.