Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности

В частности, заместитель председателя ассоциации Мирсаид Зохидов провел переговоры с представителями предприятий кожевенно-обувной отрасли и крупных торговых сетей Ростова-на-Дону.
На встрече, прошедшей в инновационно-технологическом кластере легкой промышленности Ростовской области при Донском государственном техническом университете, обсуждался запуск образовательной программы по обеспечению квалифицированными дизайнерами, технологами и портными предприятий кожевенно-обувной отрасли Узбекистана.
«В регионах республики создаются образовательные центры, специализирующиеся на подготовке кадров для отрасли. В ходе переговоров достигнута договоренность о привлечении в эти центры команды педагогов, состоящей из дизайнеров и технологов, имеющих международные сертификаты инновационно-технологического кластера легкой промышленности Ростовской области», — отметили в Ассоциации.
Также делегация посетила крупные производственные предприятия Ростова.
Отмечается, что представители предприятия «Донобувь», входящего в 20-ку крупнейших компаний России, выразила заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Узбекистана.
«В ходе переговоров было решено реализовать сотрудничество в несколько этапов. Первоначально российская компания планирует закупать в Узбекистане специальную и рабочую обувь. После того, как образцы пройдут испытания в лабораториях компании, начнется процесс закупок. Следующий шаг — создание совместного производственного предприятия,» — говорится в сообщении.
С этой целью руководство компании «Донобувь» планирует в скором времени посетить Ташкент для проведения переговоров.
Также достигнуты первоначальные договоренности об установлении двусторонних отношений с двумя другими компаниями и Ростовской обувной фабрикой.