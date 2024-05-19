Байден и Трамп оскорбили друг друга на предвыборных мероприятиях

Так, выступая накануне в Атланте штата Джорджия Байден подчеркнул, что «на кону стоит демократия», и назвал Трампа неудачником, у которого после поражения на выборах в 2020 году «что-то сломалось».
Трамп в свою очередь во время встречи с членами Национальной стрелковой ассоциации США в Далласе также в субботу заявил, что если победит Байден, то у них заберут оружие. Кроме того, он указал на низкий IQ президента и похвалил себя, дополняет «Газета.Ru».
Соперники встретятся на дебатах 27 июня и 10 сентября. Накануне Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами в июне, поскольку экс-президенту показалось, что глава государства был «под кайфом» во время ежегодного послания перед палатой представителей и сенатом конгресса США.
Ранее, 4 марта, газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев. В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа также высказалось вдвое меньше участников опроса.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.