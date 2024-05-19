Нигер и США договорились о выводе американских войск до 15 сентября

«Делегация Министерства национальной обороны Нигера во главе с начальником Генштаба сухопутных сил старшего полковника Мамане Сани Киау и делегация Министерства обороны США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном пришли к соглашению о том, что уже начавшийся вывод американских сил из Нигера должен завершиться не позднее 15 сентября 2024 года, — указывается в коммюнике, размещенном на официальном аккаунте в соцсети Х правящего в Нигере Национального совета спасения родины (НССР). — Стороны договорились продолжать сотрудничество в областях, представляющих общий интерес».