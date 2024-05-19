Нигер и США договорились о выводе американских войск до 15 сентября

Итоги переговоров
«Делегация Министерства национальной обороны Нигера во главе с начальником Генштаба сухопутных сил старшего полковника Мамане Сани Киау и делегация Министерства обороны США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном пришли к соглашению о том, что уже начавшийся вывод американских сил из Нигера должен завершиться не позднее 15 сентября 2024 года, — указывается в коммюнике, размещенном на официальном аккаунте в соцсети Х правящего в Нигере Национального совета спасения родины (НССР). — Стороны договорились продолжать сотрудничество в областях, представляющих общий интерес».
Ранее помощник госсекретаря США по делам африканских государств Молли Фи подтвердила на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что Соединенные Штаты уже обсуждают с властями Нигера вопросы завершения вывода американских войск из африканской страны.
Задачи контингента США в Нигере
До переворота, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. После переворота деятельность ограничилась мерами, необходимыми для обеспечения безопасности ВС США. Как сообщала газета Politico, Пентагон решил передислоцировать своих военнослужащих в полном составе из Нигера в другие страны региона в течение нескольких месяцев.
В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них — на базе ВВС близ Агадеса.