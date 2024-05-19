В село Киранц в Армении перекрыли входы из-за делимитации с Баку

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местную жительницу Ханум Тамразян, рано утром в село приехал губернатор Тавуша Айк Галумян с представителями пограничных войск и заявил, что в селе должны провести работы по выставлению территориальных границ еще в трех участках — село отойдет под контроль Баку. Сельчане не позволили это сделать, а она и другие сельчане наотрез отказываются покидать свои дома.