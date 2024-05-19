Нуланд назвала Харьков российским городом

Как сообщало издание Wall Street Journal, Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют таким атакам Киева.