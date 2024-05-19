Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье днем на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — заявил Хаменеи в первом выступлении после инцидента, видеозапись опубликована иранским агентством IRNA.
Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.