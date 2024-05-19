Хаменеи надеется, что Раиси выжил после ЧП с вертолетом

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье днем на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.