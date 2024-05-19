Экс-министр обороны США назвал плачевной для ВСУ ситуацию на фронте

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая — о продолжении продвижения в глубину обороны противника.