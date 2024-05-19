Экс-министр обороны США назвал плачевной для ВСУ ситуацию на фронте

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Российские войска продвигаются на Украине по всему фронту, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация стала плачевной. Такое мнение высказал бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ США Роберт Гейтс в интервью телекомпании CBS.
Рассмотрение Конгрессом вопроса о выделении Украине дополнительных бюджетных ассигнований, которое растянулось на шесть месяцев, он назвал «проблемой, которая представляет собой настоящий кризис». «Обстоятельства на Украине сейчас весьма плачевны. Россия продвигается не только под Харьковом, но и на других участках фронта», — отметил Гейтс. По его мнению, последние полгода российские власти активно занимались перевооружением, переоснащением, пополнением войск. Бывший шеф Пентагона полагает, что «сейчас у России на Украине больше войск, чем было в начале» конфликта.
«Теперь главный вопрос заключается в том, как быстро мы сможем доставить эту технику на Украину и в руки украинцев, чтобы они смогли сдержать это российское наступление и создать крепкую оборонительную линию на востоке, которая не позволит России добиться новых успехов», — считает он.
«Я думаю, что идея ввода войск НАТО на Украину вызывает большое беспокойство внутри не только США, но и Европы. Я думаю, что у нескольких европейских лидеров чуть не случился сердечный приступ, когда [президент Франции Эмманюэль] Макрон заговорил об отправке войск НАТО [на Украину]», — подчеркнул бывший шеф ЦРУ. По его мнению, правительства США и других стран «слишком много говорят».
«Иногда лучше просто делать что-то и не говорить людям, что вы это делаете», — прокомментировал Гейтс ситуацию с возможным вводом войск альянса на Украину. Он указал на необходимость проводить более серьезную подготовку украинских военнослужащих. При этом бывший министр обороны подчеркнул, что «НАТО не должна вступать в эту войну со своими силами».
В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая — о продолжении продвижения в глубину обороны противника.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов, который включает $61 млрд для Украины.