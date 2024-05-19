В Раде обвинили командиров ВСУ в провалах в Харьковской области и ДНР

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая раскритиковала нескольких высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют группировками войск в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР. Она обвинила их в провалах украинской армии на ряде направлений.
«Новый руководитель фронта [командующий объединенными силами ВСУ] генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить “своих”: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала она в Telegram-канале.
По утверждению Безуглой, снятый 11 мая с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Юрий Галушкин «провалил оборону» ВСУ в Харьковской области, в отношении Соколова уже проводят уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта, а Луценко допустил прорыв обороны украинской армии у поселка Очеретино в ДНР.
«Ни один генерал не наказан ни при [бывшем главкоме ВСУ Валерии] Залужном, ни при Сырском. Они “всплывают” снова и снова. Ничего не изменилось», — отметила депутат Рады.
В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая — о продолжении продвижения в глубину обороны противника.