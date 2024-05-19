Украинские пограничники пугают встречей с медведями желающих нелегально покинуть страну

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинские пограничники предупредили сограждан, пытающихся нелегально перейти границу страны в сторону Румынии, что на пути через горы они могут встретить медведей.
«На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Хотя большинство горных маршрутов закрыты, категория желающих их преодолеть все-таки имеет место. “Туристы” отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому и вещей берут с собой немало», — говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Ведомство отмечает, что желающие нелегально покинуть Украину бросают свой груз в лесу, когда его становится тяжело нести. «Среди оставленного часто есть пища, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей. Воздержитесь от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасно для вашей жизни», — предупредили в погранслужбе.
Мужчины призывного возраста на Украине стараются уклониться от мобилизации, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. На этом фоне власти Украины ужесточили правила нахождения в приграничных районах. Зачастую попытки сбежать из страны заканчиваются трагически: так, к настоящему времени сообщалось о гибели 31 украинца, переплывавшего реку Тису на границе Украины с Венгрией и Румынией.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.