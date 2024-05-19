Украинские пограничники пугают встречей с медведями желающих нелегально покинуть страну

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.