В КНДР заявили, что вынуждены принять меры по повышению ядерного сдерживания

В нем отмечается, что проведенное испытание «создает новую напряженность в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений». «Ни в коем случае нельзя допустить влияния данного ядерного испытания на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова. Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — добавил представитель ведомства.