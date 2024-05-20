Yomiuri: Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными

Как отмечается, стороны проводят согласование для организации встречи министров обороны двух стран в ходе конференции по безопасности в Азии, которая пройдет в Сингапуре с 31 мая по 2 июня. К ней стороны могут подготовить документ о мерах, направленных на предотвращение в будущем инцидентов, подобных тому, что случился в 2018 году.