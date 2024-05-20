Yomiuri: Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительства Японии и Южной Кореи намерены возобновить обмены между военными двух стран, которые были приостановлены после инцидента в декабре 2018 года, когда корабль ВМС Южной Кореи захватил радаром японский патрульный самолет. Об этом сообщила газета Yomiuri.
Как отмечается, стороны проводят согласование для организации встречи министров обороны двух стран в ходе конференции по безопасности в Азии, которая пройдет в Сингапуре с 31 мая по 2 июня. К ней стороны могут подготовить документ о мерах, направленных на предотвращение в будущем инцидентов, подобных тому, что случился в 2018 году.
Кроме того, возможна также организация взаимных визитов на уровне министров и высокопоставленных правительственных чиновников.
Инцидент между двумя странами произошел 20 декабря в Японском море. Стороны предъявляли друг другу взаимные претензии. В ответ на обвинения со стороны Токио в том, что японский самолет был захвачен южнокорейским радаром управления оружейными системами, в Сеуле отрицали этот факт и обвиняли японскую сторону в том, что ее самолет подлетел слишком близко к кораблю ВМС Южной Кореи.
Этот инцидент вызвал серьезное охлаждение в отношениях между двумя странами, в том числе между военными. Сейчас на фоне общего потепления в связях Токио и Сеула обе стороны уделяют внимание проблеме КНДР и настроены на решение двусторонних разногласий.