«Единая Россия» перенесла сроки праймериз в Хабаровском крае

В Хабаровске необходимо время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешином и для формирования управленческой команды на выборах в край. В Хакасии пройдут выборы в госдуму, и секретарь Сергей Сокол требует время для общего понимания с другими политическими силами. В Смоленской области продолжается муниципальная реформа. Вся эта информация была предоставлена Сергеем Перминовым, замсекретарем генсовета «Единой России».