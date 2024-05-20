«Единая Россия» перенесла сроки праймериз в Хабаровском крае

Региональные отделения партии «Единая Россия» — в Хабаровском крае, Хакасии и Смоленской области — просили перенести сроки и форму проведения предварительного голосования, сообщает ИА AmurMedia.
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В Хабаровске необходимо время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешином и для формирования управленческой команды на выборах в край. В Хакасии пройдут выборы в госдуму, и секретарь Сергей Сокол требует время для общего понимания с другими политическими силами. В Смоленской области продолжается муниципальная реформа. Вся эта информация была предоставлена Сергеем Перминовым, замсекретарем генсовета «Единой России».
Выборы главы Хабаровского края пройдут 8 сентября.
Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что выборы пройдут в единый день голосования.
Напомним, что губернатор Михаил Дегтярев уже ушел с поста губернатора, став министром спорта, и врио губернатора стал Дмитрий Демешин, который в ближайшие дни приедет в Хабаровск. В сентябре в Хабаровском крае состоятся выборы депутатов и на пост главы региона.