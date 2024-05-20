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«Единая Россия» перенесла сроки праймериз в Хабаровском крае

О переносе попросил депутат Госдумы Максим Иванов.

Источник: Единая Россия

Региональные отделения партии «Единая Россия» — в Хабаровском крае, Хакасии и Смоленской области — просили перенести сроки и форму проведения предварительного голосования, сообщает ИА AmurMedia.

На 20—26 мая запланированы праймеризы в этих регионах, но секретари отделений обратились с запросом о переносе. Максим Иванов, депутат госдумы и секретарь отделения в Хабаровском крае, попросил изменить сроки проведения праймериз.

В Хабаровске необходимо время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешином и для формирования управленческой команды на выборах в край. В Хакасии пройдут выборы в госдуму, и секретарь Сергей Сокол требует время для общего понимания с другими политическими силами. В Смоленской области продолжается муниципальная реформа. Вся эта информация была предоставлена Сергеем Перминовым, замсекретарем генсовета «Единой России».

Выборы главы Хабаровского края пройдут 8 сентября.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что выборы пройдут в единый день голосования.

Напомним, что губернатор Михаил Дегтярев уже ушел с поста губернатора, став министром спорта, и врио губернатора стал Дмитрий Демешин, который в ближайшие дни приедет в Хабаровск. В сентябре в Хабаровском крае состоятся выборы депутатов и на пост главы региона.