Салливан призвал власти Израиля свести к минимуму ущерб для населения Газы

19 мая Джейк Салливан встретился с Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Ицхаком Герцогом, главой Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, министром стратегического планирования Роном Дермером.
«В Израиле господин Салливан был проинформирован об израильских военных операциях в Газе, и стороны обсудили методы уничтожения ХАМАСА при минимальном ущербе для гражданского населения. Господин Салливан подтвердил давнюю позицию президента по Рафаху», — говорится в сообщении Белого дома.
В рамках встречи Джейк Салливан предложил «конкретные меры» для увеличения гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, через различные контрольно-пропускные пункты. Помощник американского президента сообщил израильским властям о переговорах с Египтом по обеспечению полной безопасности его границы с Рафахом.
«Господин Салливан подтвердил необходимость того, чтобы Израиль увязал свои военные операции с политической стратегией, которая может обеспечить окончательное поражение ''Хамаса'', освобождение всех заложников и лучшее будущее Газы», — заключил Белый дом.
В начале мая США приостановили поставку авиабомб Израилю из-за военной операции в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом. 7 мая, на следующий день после начала операции в городе, ЦАХАЛ сообщил об установке контроля над палестинской частью КПП «Рафах». Вслед за этим Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи палестинцам.