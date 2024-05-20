Салливан призвал власти Израиля свести к минимуму ущерб для населения Газы

В начале мая США приостановили поставку авиабомб Израилю из-за военной операции в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом. 7 мая, на следующий день после начала операции в городе, ЦАХАЛ сообщил об установке контроля над палестинской частью КПП «Рафах». Вслед за этим Египет отказался координировать с Израилем доставку помощи палестинцам.