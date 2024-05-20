Ответ на вызовы времени. Башкирия примет VI Всероссийский форум «Зауралье».

В прошлом году на форум «Зауралье», организованный правительством Башкирии совместно с Агентством стратегических инициатив, приехали 3500 человек, среди которых представители органов власти и бизнес-сообществ, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья. В Сибай помимо гостей из российских регионов приехали делегации из Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана и Беларуси. Только в 2023 году на мероприятии подписано 32 соглашения на общую сумму 172,5 млрд рублей. А за всю историю форума в Сибае были заключены 116 соглашений на 400 млрд рублей, в Зауралье побывали тысячи гостей из России и более 50 стран мира.