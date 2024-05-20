Ответ на вызовы времени. Башкирия примет VI Всероссийский форум «Зауралье».

Считаные дни остались до старта VI Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024», который пройдет в Сибае с 24 по 26 мая. Всего за несколько лет форум стал авторитетной площадкой, сравнимой с международными экономическими форумами, проходящими в Санкт-Петербурге или Владивостоке. О значимости инвестиционного сабантуя для экономики Башкирии и всей страны, о том, почему растет интерес к этому событию у представителей дружественных государств, — в материале «Башинформа».
Перспективы международного партнерства
Традиционно программа зауральского форума обещает быть насыщенной. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечает высокий интерес бизнесменов к сотрудничеству с республикой и реализации на территории региона новых проектов.
«В современных условиях проведение инвестсабантуя — это важный шаг в развитии республики. Наш регион — сильный и надёжный партнёр. И инвесторы проявляют к Башкортостану большой интерес».
В прошлом году на форум «Зауралье», организованный правительством Башкирии совместно с Агентством стратегических инициатив, приехали 3500 человек, среди которых представители органов власти и бизнес-сообществ, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья. В Сибай помимо гостей из российских регионов приехали делегации из Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана и Беларуси. Только в 2023 году на мероприятии подписано 32 соглашения на общую сумму 172,5 млрд рублей. А за всю историю форума в Сибае были заключены 116 соглашений на 400 млрд рублей, в Зауралье побывали тысячи гостей из России и более 50 стран мира.
Башкирия активно ведет внешнеэкономическую деятельность, сегодня в числе партнеров республики — 112 стран мира. Республика признана одним из трех регионов-лидеров по развитию международного сотрудничества. В современных условиях вектор развития внешних связей направлен прежде всего на страны Азии, которые рассматривают Россию в качестве важнейшего стратегического партнера. Башкирия, с ее выгодным географическим положением на стыке Европы и Азии, занимает здесь особое место.
В известном смысле инвестсабантуй «Зауралье» станет логическим продолжением диалога, начатого на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», проходившей в Уфе
Для Башкирии все это имеет большое значение. В последние два года товарооборот республики с государствами Центральной Азии вырос более чем на 15%, что составляет 21% от объема внешней торговли республики. Радий Хабиров сообщил, что к концу текущего года этот показатель достигнет 25%, что свидетельствует о хороших перспективах сотрудничества Башкирии и центральноазиатских государств. Площадкой для обсуждения дальнейшего развития партнерских отношений и укрепления сотрудничества призван стать форум «Зауралье-2024».
Интерес к республике растет
Ранее «Башинформ» рассказывал, что благодаря конкурентным преимуществам республики, умению выстраивать конструктивный диалог с зарубежными партнерами, Башкирия становится интересной миру, на что обращает внимание доктор экономических наук Альфия Кузнецова.
«Сейчас очень важно выстраивать надёжные доверительные отношения с партнёрами из дружественных стран по всем видам экономической деятельности. Управленческая команда республики хорошо понимает необходимость активных действий по выстраиванию стабильных международных экономических связей. Это важное условие дальнейшего интенсивного развития нашего региона», — считает эксперт. — Башкирия отличается высоким уровнем дипломатичности и толерантности. Мы с огромным уважением относимся к достижениям и экономическим возможностям наших зарубежных коллег из дружественных стран. К тому же наша республика обладает рядом конкурентных преимуществ, ценных для ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и многих других стран Азии. Об этом говорят результаты нашего взаимодействия".
В 2023 году участие в инвестсабантуе «Зауралье» приняла представительная делегация КНР, насчитывавшая более 50 человек. Китай — ведущий торговый партнер Башкирии. Республика взаимодействует с КНР по реализации ряда перспективных проектов, в числе которых строительство фиброцементного завода с общим объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей. Китай не скрывает своего интереса к развитию многостороннего сотрудничества с Башкирией. Делегация Китая планирует прибыть на предстоящий форум в большом составе.
Одним из приглашенных гостей на форуме станет руководитель российского представительства компании LS Group господин Цзан Боян. Он отметил важность форума «Зауралье» для развития бизнес-диалога между Китаем и российскими регионами.
«Китай рассматривает инвестсабантуй “Зауралье” как одну из наиболее эффективных площадок для ведения бизнес-диалога с российскими регионами, реализации совместных инвестиционных проектов и формирования комфортного делового климата. Мы рады видеть в числе своих стратегически важных партнеров Республику Башкортостан. Китай заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в различных сферах. Приглашаю принять участие в форуме и присоединиться к общим международным проектам. Вместе продолжим заданный тренд на развитие партнерских отношений».
Ранее «Башинформ» сообщал об открытии при ТПП Башкирии первого Башкирско-Китайского торгового дома. Он предоставит надежные платежные услуги, окажет помощь во внешнеэкономической деятельности и таможенном сопровождении. Важной составляющей работы торгового дома будет научное взаимодействие, включая написание технических заданий для приобретения производственных технологий и оборудования. Данное направление активно развивается по поручению Главы Башкирии.
Напомним, что в настоящее время Башкирия поддерживает тесные связи с несколькими провинциями Китая, включая Аньхой, Цзянси и Хубэй, а также многими другими. В структуре экспорта преобладают сельскохозяйственное сырье, продукты и изделия машиностроительного сектора. С 15 по 18 мая в КНР работала представительная делегация Башкирии во главе с премьер-министром Андреем Назаровым. Деловым кругам дружественной страны презентовали инвестиционный потенциал республики, был достигнут ряд перспективных договоренностей. Так, компания из КНР планирует развивать сельхозпроизводство совместно с Башкирией, инвестор из Китая намерен построить в Башкирии завод по выпуску двигателей, прорабатывается вопрос об открытии прямого авиасообщения между Уфой и Шэньяном.
Участие в зауральском форуме примут также чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Танжу Бильгич, председатель руководящего совета Ассоциации российско-турецких предпринимателей Эрдем Аджай и председатель правления холдинга Mir Ибрагим Мирмахмутогуллары. Кроме того, в Сибай приедут члены Ассоциации российско-турецких предпринимателей, представители порядка 20 ведущих турецких компаний, работающих в России. На полях форума планируется подписание соглашения о совместном производстве гибридов подсолнечника между турецким и башкирским предприятиями и других.
По итогам двух месяцев текущего года Турция занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Башкирии с долей более 9%. Наши торговые отношения продолжают укрепляться, в частности, за январь-февраль этого года взаимный товарооборот вырос на 28%, а экспорт увеличился на 25%. В республике реализуется проект по строительству завода по производству мостовых балок и кран-балок при участии турецких инвесторов. Эти примеры далеко не единичные.
Драйвер развития
Одна из ключевых целей форума — сделать его не только драйвером развития экономики республики в целом, но дать импульс развитию Зауралья.
«Цель этого форума — сделать так, чтобы экономика не только Сибая, но и целого ряда родных и близких нам районов Зауралья задышала, заработала. Чтобы мы открыли все наши возможности для того, чтобы сюда приходили инвесторы, появлялись рабочие места и, соответственно, социальные объекты. Чтобы наши дети могли ходить во всевозможные садики, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. И чтобы люди на улицах улыбались».
За это время удалось сделать немало. В частности, на форуме 2022 года была презентована стратегия развития Зауралья на период до 2030 года. Разработчиком документа выступил научно-исследовательский финансовый институт минфина России.
Среди перспективных направлений развития Зауралья, нашедших отражение в стратегии — сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесопереработка, туризм, формирование транспортной инфраструктуры, содействие занятости и социальная защита населения. Предусмотрена реализация 76 новых проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме на 174,3 млрд рублей. Особое внимание уделено инфраструктурным и энергетическим инициативам — строительству железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная», электроподстанции на 500 кВ и линий электропередачи.
Реализация стратегии предполагает достижение конкретных целевых показателей к 2030 году — рост численности населения, заработной платы в 1,5 раза, удвоение объемов сельхозпродукции и вводимого жилья, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса.
О том, как эти планы воплощаются в реальность, ранее рассказывал «Башинформ». Отметим, что реализация мероприятий по развитию Зауралья не прекращалась и до официального утверждения стратегии, однако с утверждением документа приобрела более четкие цели и пути их достижения. В целом на реализацию мероприятий стратегии до 2030 года выделят 175,7 млрд рублей.
Развивается энергетическая инфраструктура Зауралья. К первому полугодию 2025 года будет сдана в эксплуатацию электроподстанция ПС-500. Срок сдачи объекта на пресс-конференции в «Башинформе» озвучил вице-премьер правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. Работа уже идет, новый инфраструктурный объект позволит снять ограничения по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского, Учалинского, Белорецкого и Бурзянского районов.
Недавно в Башкирии возобновили строительство железнодорожной ветки Сибай — Подольск — Новорудная. Создание этой магистрали планировалось еще в советское время, но грянула катастрофа на Чернобыльской АЭС и проект законсервировали, а вскоре распался СССР. Между тем эта магистраль имеет стратегическое значение. Как рассказывал «Башинформ», дорога обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км. На сегодняшний день все элементы проекта согласованы, теперь предстоит его реализовать. Протяженность железнодорожной линии составит 160 км, планируемый грузооборот — до 14 млн тонн ежегодно. Новая магистраль существенно снизит нагрузку на автодороги.
В 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Башкирии ликвидируют 6 несанкционированных свалок, в том числе и в городах Зауралья — Баймаке, Сибае. В Зауралье, десятилетиями, страдавшем от недобросовестных разработчиков недр, выстроена цивилизованная система недропользования, а виновные в варварской добыче полезных ископаемых возмещают урон, нанесенный природе.
Предстоящий VI Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2024» обещает разнообразную деловую программу. Результаты дискуссий, переговоров и заключенных здесь соглашений станут основой для новых направлений развития республики.