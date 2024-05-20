Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко рассказал об отношениях с парламентариями из европейского региона

Сергеенко обратил внимание, что одним из направлений работы депутатского корпуса является сотрудничество на так называемом внешнем контуре. В частности, речь идет об участии парламентариев в деятельности международных парламентских организаций. Прежде всего, это взаимодействие в рамках Союзного государства, СНГ, ОДКБ, стран Юго-Восточной Азии. Еще в приоритете — сотрудничество с парламентариями Китая и других государств. Говоря же о взаимодействии с парламентариями из европейского региона, Сергеенко указал на непростую ситуацию.