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Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко рассказал об отношениях с парламентариями из европейского региона

Сергеенко сказал об отношениях с парламентариями из европейского региона.

Источник: БелТА

Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко высказался об отношениях с парламентариями из европейского региона, сообщил ОНТ.

Сергеенко обратил внимание, что одним из направлений работы депутатского корпуса является сотрудничество на так называемом внешнем контуре. В частности, речь идет об участии парламентариев в деятельности международных парламентских организаций. Прежде всего, это взаимодействие в рамках Союзного государства, СНГ, ОДКБ, стран Юго-Восточной Азии. Еще в приоритете — сотрудничество с парламентариями Китая и других государств. Говоря же о взаимодействии с парламентариями из европейского региона, Сергеенко указал на непростую ситуацию.

— Несколько сложнее складывается ситуация с европейским регионом, — заметил он.

При этом глава Палаты представителей подчеркнул, что Беларусь открыта, а белорусские парламентарии намерены работать и с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

— Доводить свою позицию, высказывать свою точку зрения на те процессы, которые происходят в международном сообществе, — рассказал он.