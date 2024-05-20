Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Камеруном

«Для камерунского народа этот праздник — один из важнейших национальных символов единства и патриотизма», — говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с этой страной по различным направлениям, в первую очередь по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
«Уверен, что реализация в Камеруне проектов в отрасли механизации сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых с участием белорусской стороны могла бы способствовать дальнейшему укреплению аграрного и промышленного потенциала государства на пользу его граждан», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя доброго здоровья, счастья и успехов, а жителям Камеруна — мира и процветания.