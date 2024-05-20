Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Камеруном

«Уверен, что реализация в Камеруне проектов в отрасли механизации сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых с участием белорусской стороны могла бы способствовать дальнейшему укреплению аграрного и промышленного потенциала государства на пользу его граждан», — подчеркнул Президент.