Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

Он подчеркнул, что принципиальная позиция властей Крыма заключается в том, чтобы «получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму». Помимо прочего, это и ущерб от регулярных обстрелов полуострова, к оценке которого намерены приступить.
«Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате. И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — приводит слова Константинова РИА Новости.
Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow, о чем каждый раз сообщает Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
В декабре 2023 года группа компаний РК подала в Арбитражный суд республики исковые заявления о возмещении убытков вследствие водной блокады Крыма со стороны Украины.
Также сообщалось, что Крым предъявить иск о взыскании с Киева упущенной прибыли, посчитав ущерб, причиненный Украиной за годы нахождения полуострова в ее составе.