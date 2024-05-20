Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

«Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате. И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — приводит слова Константинова РИА Новости.