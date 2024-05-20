Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Крым посчитает ущерб, причиненный ему обстрелами со стороны Украины, и заставит Киев заплатить. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция властей Крыма заключается в том, чтобы «получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму». Помимо прочего, это и ущерб от регулярных обстрелов полуострова, к оценке которого намерены приступить.

«Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате. И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По словам главы парламента республики, регулярные попытки ВСУ атаковать Крым каждый раз укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба за эти действия преступной киевской власти абсолютно верна.

Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow, о чем каждый раз сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.

Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.

В декабре 2023 года группа компаний РК подала в Арбитражный суд республики исковые заявления о возмещении убытков вследствие водной блокады Крыма со стороны Украины.

Также сообщалось, что Крым предъявить иск о взыскании с Киева упущенной прибыли, посчитав ущерб, причиненный Украиной за годы нахождения полуострова в ее составе.