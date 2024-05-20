Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом

20 мая истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Соответственно, понедельник — последний день, когда он считается легитимным президентом страны.

Источник: AP 2023

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а 20 мая должен был принять присягу новый президент страны.

Однако президентские выборы на Украине отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для Москвы важен вопрос о законности властей в Киеве, но ответить на него должна правовая и политическая система самой Украины.

«Там в конституции есть всякие варианты — это вопрос оценки, эту оценку должен дать конституционный суд и вообще политическая система самой Украины», — заявил Путин.