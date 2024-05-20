Порядок зачисления детей в творческие кружки изменили в Казахстане

Теперь очередь на зачисление в творческий кружок ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.