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Мишустин выбрал куратора УрФО в новом правительстве России

Куратором социально-экономического развития регионов УрФО в новом правительстве России будет первый вице-премьер Денис Мантуров. Такое решение принял глава кабмина Михаил Мишустин.

Источник: сайт Кремля

Основными направлениями работы Мантурова будут сферы технологического развития, промышленности, гособоронзаказа и внешней торговли. В предыдущем составе правительства чиновник уже был куратором УрФО — на тот момент в статусе «простого» вице-премьера.

Остальные заместители Мишустина сохранили контроль над своими округами. Сменился куратор лишь у Сибирского ФО: вместо ушедшей в отставку Виктории Абрамченко шефство над территорией получил новый вице-премьер Дмитрий Патрушев. Новый состав кабинета министров работает с 14 мая — предыдущий ушел в отставку после инаугурации президента Владимира Путина.

Система кураторов в кабмине появилась летом 2021 года. До середины 2022-го за развитие Урала отвечал вице-премьер Юрий Борисов, впоследствии возглавивший Роскосмос и уступивший пост Денису Мантурову. Последний до этого работал министром промышленности РФ.

Игорь Сергеев