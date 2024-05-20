Мишустин выбрал куратора УрФО в новом правительстве России

Основными направлениями работы Мантурова будут сферы технологического развития, промышленности, гособоронзаказа и внешней торговли. В предыдущем составе правительства чиновник уже был куратором УрФО — на тот момент в статусе «простого» вице-премьера.
Остальные заместители Мишустина сохранили контроль над своими округами. Сменился куратор лишь у Сибирского ФО: вместо ушедшей в отставку Виктории Абрамченко шефство над территорией получил новый вице-премьер Дмитрий Патрушев. Новый состав кабинета министров работает с 14 мая — предыдущий ушел в отставку после инаугурации президента Владимира Путина.
Система кураторов в кабмине появилась летом 2021 года. До середины 2022-го за развитие Урала отвечал вице-премьер Юрий Борисов, впоследствии возглавивший Роскосмос и уступивший пост Денису Мантурову. Последний до этого работал министром промышленности РФ.
Игорь Сергеев