В Новороссийске 20 мая военные дважды проведут учения со стрельбой

Учения будут проходить в акватории моря с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Их организует Новороссийская военно-морская база.
В Новороссийске военные регулярно проводят учебные стрельбы. Во время мероприятий жители города могут слышать выстрелы.
В Новороссийске 20 мая утром и вечером пройдут учения с выполнением стрельб. Об этом сообщает МЦУ города.
Учения будут проходить в акватории моря с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Их организует Новороссийская военно-морская база.
В Новороссийске военные регулярно проводят учебные стрельбы. Во время мероприятий жители города могут слышать выстрелы.