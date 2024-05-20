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В Новороссийске 20 мая военные дважды проведут учения со стрельбой

В Новороссийске 20 мая утром и вечером пройдут учения с выполнением стрельб. Об этом сообщает МЦУ города.

Учения будут проходить в акватории моря с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Их организует Новороссийская военно-морская база.

В Новороссийске военные регулярно проводят учебные стрельбы. Во время мероприятий жители города могут слышать выстрелы.