Дешевый политический трюк: в блоке «Победа» высказались о еврореферендуме

«Одновременно это и вызов для всех оппозиционных сил. Ведь если референдум состоится, европейская интеграция будет объявлена властями единственно возможным курсом развития страны. А наши ценности и идеалы, наши видения развития Молдовы окажутся под запретом», — написала Параска в своем Teelgram-канале по итогам встречи с активом блока «Победа» в Яловенах.