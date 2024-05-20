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Дешевый политический трюк: в блоке «Победа» высказались о еврореферендуме

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Референдум о присоединении Молдовы к ЕС, который пройдет в октябре этого года — ни что иное, как дешевый политический трюк от правящей партии. Об этом заявила лидер входящей в политобъединение партии «Возрождение» Наталья Параска.

Источник: Sputnik.md

«Одновременно это и вызов для всех оппозиционных сил. Ведь если референдум состоится, европейская интеграция будет объявлена властями единственно возможным курсом развития страны. А наши ценности и идеалы, наши видения развития Молдовы окажутся под запретом», — написала Параска в своем Teelgram-канале по итогам встречи с активом блока «Победа» в Яловенах.

Она подчеркнула, что политический блок «Победа» призывает жителей Молдовы голосовать против ЕС на будущем референдуме.

«Наш выбор — это евразийская интеграция и дружба с Россией».

подчеркнула политик.

Параска отметила, что ЕАЭС — это не только традиционные для Молдовы рынки сбыта аграрной продукции и энергоресурсы по доступным ценам.

«Это еще и огромные перспективы сотрудничества в сфере науки и образования, это доступ к передовым технологиям, это близкое языковое и культурное пространство», — указала Параска.

ЕС