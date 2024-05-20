Максим Останин назначен заместителем мэра Новосибирска

У мэра Новосибирска появился ещё один заместитель. В понедельник, 20 мая о назначении вице-мэром Максима Останина в своём телеграм-канале сообщил глава Новосибирска Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, он принял это решение, исходя из профессионального опыта Останина, его результативной работы и деловых качеств.
«Перед новым вице-мэром стоят серьёзные задачи. Нужно сформировать единую политику в сфере предпринимательства, внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику», — написал Кудрявцев, добавив, что эти вопросы будут решаться в активном взаимодействии с советом депутатов города.
Напомним, Останин также подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Новосибирска, в котором участвовал нынешний мэр Кудрявцев, но позже отказался от участия и отозвал документы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что вице-мэром Новосибирска стал ещё один чиновник из регионального правительства Евгений Попантонопуло..