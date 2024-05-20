Максим Останин назначен заместителем мэра Новосибирска

У мэра Новосибирска появился ещё один заместитель. В понедельник, 20 мая о назначении вице-мэром Максима Останина в своём телеграм-канале сообщил глава Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, он принял это решение, исходя из профессионального опыта Останина, его результативной работы и деловых качеств.

«Перед новым вице-мэром стоят серьёзные задачи. Нужно сформировать единую политику в сфере предпринимательства, внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику», — написал Кудрявцев, добавив, что эти вопросы будут решаться в активном взаимодействии с советом депутатов города.

Напомним, ранее Максим Останин уже работал в мэрии Новосибирска, где возглавлял управление инвестиционной политики и предпринимательства. В 2018 году он перешёл в правительство области, где занимал должность заместителя министра — начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности" торговли и развития предпринимательства Новосибирской области..