Депутат Вихарев пообещал миллион за лучшую идею развития Екатеринбурга

Проекты можно заявлять по четырем направлениям: экология, благоустройство, социальная помощь и медицина. Как сказано на сайте конкурса, из поступивших заявок жюри выберет 15 лучших и поможет воплотить их в жизнь в этом и следующем году. А автор самой продуманной и полезной идеи «получит премию, которую можно потратить хоть на что».
«Проекты принимаем все лето. Финал проведем в начале октября. По ходу конкурса буду рассказывать вам о самых крутых идеях, участниках и их мечтах. Впереди много интересной движухи», — написал Вихарев в своем telegram-канале.
Новости о конкурсе «Идея на миллион» депутат пообещал рассказывать на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, организаторы предлагают обращаться с вопросами по телефонам волонтерского центра Алексея Вихарева и узнавать информацию на сайте конкурса.