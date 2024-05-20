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Депутат Вихарев пообещал миллион за лучшую идею развития Екатеринбурга

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев объявил конкурс на лучшую идею по развитию города с призом в 1 млн рублей. Главное условие — возраст участников, от 15 до 25 лет.

Проекты можно заявлять по четырем направлениям: экология, благоустройство, социальная помощь и медицина. Как сказано на сайте конкурса, из поступивших заявок жюри выберет 15 лучших и поможет воплотить их в жизнь в этом и следующем году. А автор самой продуманной и полезной идеи «получит премию, которую можно потратить хоть на что».

«Проекты принимаем все лето. Финал проведем в начале октября. По ходу конкурса буду рассказывать вам о самых крутых идеях, участниках и их мечтах. Впереди много интересной движухи», — написал Вихарев в своем telegram-канале.

Новости о конкурсе «Идея на миллион» депутат пообещал рассказывать на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, организаторы предлагают обращаться с вопросами по телефонам волонтерского центра Алексея Вихарева и узнавать информацию на сайте конкурса.