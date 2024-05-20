Депутат Вихарев пообещал миллион за лучшую идею развития Екатеринбурга

Проекты можно заявлять по четырем направлениям: экология, благоустройство, социальная помощь и медицина. Как сказано на сайте конкурса, из поступивших заявок жюри выберет 15 лучших и поможет воплотить их в жизнь в этом и следующем году. А автор самой продуманной и полезной идеи «получит премию, которую можно потратить хоть на что».