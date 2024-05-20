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Ратмир Мавлиев рассказал о пополнении автопарка коммунальной техники

В Уфе автопарк предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» пополнился современной техникой.

Источник: МК.RU Уфа

В Уфе автопарк предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» пополнился современной техникой. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

Так, предприятие получило три мусоровоза и портальный бункеровоз. МАЗы отличаются не только внешним видом, но и улучшенной конструкцией кузова. Она сводит к минимуму вероятность утечки жидкостей и органических веществ.

Спецмашины оснащены системой ГЛОНАСС и датчиками уровня топлива, один мусоровоз на шасси МАЗ способен заменить три на шасси ЗИЛ, добавил глава города.

— В этом году закупаем 12 единиц специализированной техники. 4 машины в ближайшее время начнут работать на линии. Ожидаем поступления ещё 8 мусоровозов, — сообщил Ратмир Мавлиев.