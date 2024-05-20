Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает в ночь на 21 мая, в соответствии с украинской конституцией, с этого дня он не может считаться легитимным главой государства.
«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских лидеров, особенно после принятия “майданными властями” нового бесчеловечного закона о мобилизации. По данным проводимых американцами и европейцами закрытых социологических опросов, уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться», — указывается в сообщении.
Как подчеркнули в СВР, «в преддверии истечения срока полномочий 20 мая Зеленский отчаянно пытается избавиться от “неблагонадежных”». «Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ (Службы безопасности Украины — прим. ТАСС) и Совете национальной безопасности и обороны, — проинформировали в ведомстве. — Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства». Кроме того, сообщили в пресс-бюро, развернута кампания по запугиванию украинских граждан «неизбежными массовыми репрессиями» в случае поражения Киева.
«Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%», — констатировали в СВР России. «Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну, — уточняется в сообщении. — Украинский президент чувствует уязвимость своих позиций».