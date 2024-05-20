СВР: Запад обеспокоен катастрофическим падением рейтингов руководства Украины

Как подчеркнули в СВР, «в преддверии истечения срока полномочий 20 мая Зеленский отчаянно пытается избавиться от “неблагонадежных”». «Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ (Службы безопасности Украины — прим. ТАСС) и Совете национальной безопасности и обороны, — проинформировали в ведомстве. — Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства». Кроме того, сообщили в пресс-бюро, развернута кампания по запугиванию украинских граждан «неизбежными массовыми репрессиями» в случае поражения Киева.