«Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата», — утверждает он.
Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам «всего лишь нанесут материальный ущерб», который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО из западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.