«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам «всего лишь нанесут материальный ущерб», который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО из западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.