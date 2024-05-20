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«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной с территории НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с Москвой, поскольку это не будет считаться нападением на Россию, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.

Источник: © РИА Новости

«Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата», — утверждает он.

Шуллер также отметил, что удары по российским ракетам и дронам «всего лишь нанесут материальный ущерб», который не приведет к эскалации отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Кроме того, добавил он, это позволит высвободить некоторые системы ПВО из западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.

Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.