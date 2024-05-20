В Башкирии учреждается почетное звание для госслужащих.

В Башкирии учреждается новое почетное звание для госслужащих. Проект закона «О внесении изменения в статью 2 закона РБ “О государственных наградах и почетных званиях РБ” будет рассмотрен 30 мая на пленарном заседании парламента республики.
«Законопроектом предлагается учредить почетное звание “Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан”, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Оно будет присуждаться должностным лицам органов государственной власти и органов местного самоуправления за многолетнее безупречное исполнение служебных и должностных обязанностей и личные заслуги».
Присуждение почетного звания послужит повышению престижа государственной и муниципальной службы, считает спикер парламента.
«В республике есть почетные звания для многих профессий. Есть заслуженные учителя, врачи, юристы, экономисты, работники культуры… Система государственного и муниципального управления также нуждается в профессионалах высокого уровня — их компетентность напрямую влияет на качество разработки и реализации государственной политики, — сказал Константин Толкачев. — Повышение престижа профессии позволит привлечь к государственной и муниципальной службе больше талантливых людей и укрепит доверие граждан к государственным институтам, что будет благом для всего общества».