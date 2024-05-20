В Башкирии учреждается почетное звание для госслужащих.

«В республике есть почетные звания для многих профессий. Есть заслуженные учителя, врачи, юристы, экономисты, работники культуры… Система государственного и муниципального управления также нуждается в профессионалах высокого уровня — их компетентность напрямую влияет на качество разработки и реализации государственной политики, — сказал Константин Толкачев. — Повышение престижа профессии позволит привлечь к государственной и муниципальной службе больше талантливых людей и укрепит доверие граждан к государственным институтам, что будет благом для всего общества».