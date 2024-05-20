Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию отложен из-за болезни короля

«Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит его высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами», — сообщил японский МИД.
Официальный визит кронпринца в Японию должен был продлиться с 20 до 23 мая.
Накануне королевская канцелярия Саудовской Аравии сообщила, что короля увезли в больницу в Джидде на обследование из-за высокой температуры и боли в суставах. У него выявили воспаление легких.