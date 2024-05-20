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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда высокопоставленных чиновников, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Источник: AFP 2023

Ранее вице-президент Ирана Мохмен Мансури подтвердил гибель президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц при крушении вертолета.

Белорусский лидер отметил, что известие о гибели президента Ирана и ряда высокопоставленных руководителей в Беларуси восприняли с глубокой скорбью.

Лукашенко подчеркнул, что из жизни ушли выдающиеся сыновья иранского народа, чья активная работа способствовала укреплению и росту высокого статуса Ирана на международной арене.

Президент Эбрахим Раиси, как отметил Лукашенко, останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил служению иранскому народу.

«Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран», — говорится в соболезновании.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил также искренние соболезнования иранскому народу и слова поддержки родным и близким погибших.

Лукашенко Александр