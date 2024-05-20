Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

«Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран», — говорится в соболезновании.