Делегация Беларуси приедет в Башкирию на инвестсабантуй «Зауралье».

Делегация Беларуси примет участие в VI Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2024», сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
«Мы продолжаем выстраивать плотное сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. В феврале делегация нашей республики под руководством Радия Хабирова договорились о реализации ряда инвестиционных проектов на общую сумму порядка 50 млрд рублей. В рамках инвестсабантуя “Зауралье” мы планируем обсудить с коллегами новые направления совместной работы, наметить перспективные точки взаимодействия для дальнейшего исполнения задачи по наращиванию взаимного товарооборота», — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В свою очередь, генеральный директор ООО «БелВЭБлизинг» Марат Хамицаев выразил уверенность в важности участия Беларуси в форуме «Зауралье-2024». По его мнению, инвестсабантуй в Башкирии предоставляет уникальную возможность белорусским предприятиям продемонстрировать свои экспортные возможности, найти новых потенциальных партнеров. Особое внимание Марат Хамицаев обратил на необходимость поиска потенциальных поставщиков сырья, материалов и готовой продукции в Башкирии. Это позволит установить личные контакты с компаниями региона. Важным аспектом является также обмен опытом по развитию бизнеса в условиях действующих санкций со стороны стран Евросоюза и США в отношении Беларуси и России.
«Выстраивание прямых деловых отношений с российскими регионами, в том числе с Башкирией, является одним из основных внешнеполитических направлений Республики Беларусь. Надо понимать, что помимо федеральных программ существует ряд региональных программ в сфере развития промышленной кооперации, сотрудничества в области туризма, здравоохранения, образования, а также в других сферах деятельности, в которых могут участвовать предприятия и организации Беларуси», — добавил Марат Хамицаев.