Делегация Беларуси приедет в Башкирию на инвестсабантуй «Зауралье».

В свою очередь, генеральный директор ООО «БелВЭБлизинг» Марат Хамицаев выразил уверенность в важности участия Беларуси в форуме «Зауралье-2024». По его мнению, инвестсабантуй в Башкирии предоставляет уникальную возможность белорусским предприятиям продемонстрировать свои экспортные возможности, найти новых потенциальных партнеров. Особое внимание Марат Хамицаев обратил на необходимость поиска потенциальных поставщиков сырья, материалов и готовой продукции в Башкирии. Это позволит установить личные контакты с компаниями региона. Важным аспектом является также обмен опытом по развитию бизнеса в условиях действующих санкций со стороны стран Евросоюза и США в отношении Беларуси и России.