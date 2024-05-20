Крушение вертолета, перевозившего президента Ирана: выживших нет

Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
«Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом. <…> Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших».
Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента страны в течение 50 дней до новых президентских выборов будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы должен провести специальный совет, состоящий из трех человек, передает иранское информационное агентство ISNA. Выборы могут пройти в июне-июле.
«Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней».
Мохаммад Мохбер заявил, что правительство будет функционировать без сбоев, сообщает телеканал Press TV.
«Вице-президент Мохбер проводит внеочередное заседание кабинета министров, заявил, что правительство будет работать без сбоев», — говорится в сообщении телеканала.
Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел днем 19 мая. Изначально сообщалось, что он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.