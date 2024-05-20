Крушение вертолета, перевозившего президента Ирана: выживших нет

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В результате крушения вертолета, которое произошло днем 19 мая, погибли все, кто в нем находился, в том числе президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, несколько членов делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, а также экипаж летательного аппарата, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.