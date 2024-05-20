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Депутат Госдумы Алтухов: атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения

Сергей Алтухов считает, что атаки не несут серьезного экономического ущерба.

Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Он отметил, что массированные атаки на регион свидетельствуют о том, что киевский режим агонизирует. Фактически же это имитация серьезных намерений перед Западом.

«Реально эти налеты не имеют никакого военного значения и серьезного экономического ущерба», — сказал Алтухов.

По его словам, средства ПВО отрабатывают воздушные цели. Незначительные повреждения вызывают падающие на землю обломки беспилотников.

Напомним, после атаки беспилотников на Новороссийск в городе обследуют жилые дома. Обход жилого фонда нужен, чтобы выявить возможные повреждения.