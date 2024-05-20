Рустем Хамитов родился в Уфе. В 2001 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2004 — Башкирскую академию государственной службы и управления. УКХиБ Уфы Рустем Хамитов возглавил в январе 2019 года.
Главой Орджоникидзевского района Уфы может стать Рустем Хамитов
Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, главой администрации Орджоникидзевского района города может стать 47-летний Рустем Хамитов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии (УКХиБ).