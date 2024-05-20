Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой Орджоникидзевского района Уфы может стать Рустем Хамитов

Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, главой администрации Орджоникидзевского района города может стать 47-летний Рустем Хамитов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии (УКХиБ).

Источник: РИА "Новости"

Рустем Хамитов родился в Уфе. В 2001 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2004 — Башкирскую академию государственной службы и управления. УКХиБ Уфы Рустем Хамитов возглавил в январе 2019 года.