Главой Орджоникидзевского района Уфы может стать Рустем Хамитов

Рустем Хамитов родился в Уфе. В 2001 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2004 — Башкирскую академию государственной службы и управления. УКХиБ Уфы Рустем Хамитов возглавил в январе 2019 года.