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Потеря для Татарстана: погиб Президент Ирана Ибрагим Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Источник: РИА "Новости"

Ибрагим Раиси неоднократно встречался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Так, одна из встреч состоялась еще в 2017 году, когда Ибрагим Раиси еще не был избран на пост президента Ирана. Тогда руководитель Татарстана находился с визитом в иранском городе Мешхед, а Раиси возглавлял влиятельный исламский благотворительный и паломнический фонд «Астан Кудс Резави».

В 2018 году Ибрагим Раиси посетил Казань в ходе визита в Россию.

В августе 2021 года Раиси одержал победу на выборах Президента Ирана.

Последняя встреча Ибрагима Раиси и Рустама Минниханова состоялась в феврале текущего года в Тегеране. Тогда Раиси заявил, что с теплотой вспоминает свой визит в Татарстан и обязательно планирует принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут этом году в Казани. К сожалению, этим планам не суждено осуществиться.