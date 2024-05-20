Потеря для Татарстана: погиб Президент Ирана Ибрагим Раиси

Ибрагим Раиси неоднократно встречался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Так, одна из встреч состоялась еще в 2017 году, когда Ибрагим Раиси еще не был избран на пост президента Ирана. Тогда руководитель Татарстана находился с визитом в иранском городе Мешхед, а Раиси возглавлял влиятельный исламский благотворительный и паломнический фонд «Астан Кудс Резави».
В 2018 году Ибрагим Раиси посетил Казань в ходе визита в Россию.
В августе 2021 года Раиси одержал победу на выборах Президента Ирана.
Последняя встреча Ибрагима Раиси и Рустама Минниханова состоялась в феврале текущего года в Тегеране. Тогда Раиси заявил, что с теплотой вспоминает свой визит в Татарстан и обязательно планирует принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут этом году в Казани. К сожалению, этим планам не суждено осуществиться.