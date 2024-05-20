Потеря для Татарстана: погиб Президент Ирана Ибрагим Раиси

Последняя встреча Ибрагима Раиси и Рустама Минниханова состоялась в феврале текущего года в Тегеране. Тогда Раиси заявил, что с теплотой вспоминает свой визит в Татарстан и обязательно планирует принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут этом году в Казани. К сожалению, этим планам не суждено осуществиться.